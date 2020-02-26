وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

فقد أدى القسم، كل من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.