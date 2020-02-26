السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة



الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بالرياض اليوم سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في دعم حقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة تشهد خطوات نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030 .

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13:38ت م

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