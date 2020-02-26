السعودية اليوم / مركز "أداء" يُعرف بـقياس مؤشرات الأداء لمسؤولي الهيئة العامة للمساحة



الرياض 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م

شهد مقر الهيئة العامة للمساحة أمس إقامة محاضرة الأداء بعنوان " قياس مؤشرات الأداء " التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء " في إطار التعاون المشترك الذي يسهم في تطوير العمل الإداري بالهيئة.

وتهدف إقامة محاضرة الأداء لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

وتسهم محاضرة الأداء في نشر ثقافة إدارة وقياس الأداء، وإكساب موظفي الهيئة العامة للمساحة، المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات، كما تسهم المحاضرة برفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، ويسهم في تنمية قدرات المشاركين العلمية والمهنية في مجال ثقافة إدارة وقياس الأداء.

واستعرضت المحاضرة التي قدمها فهد الحماد من مركز "أداء" أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها، ونشر ثقافة قياس الأداء لدى الجهات الحكومية ،بالإضافة إلى التعريف بأهمية تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية.

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13:33ت م

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