السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة



طهران 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية وفق مصادرها اليوم إلى أن من بين الحالات التي فحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

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13:29ت م

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