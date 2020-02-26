

عنيزة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أقام مركز أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم في مدينة عنيزة اليوم ورشة عمل بعنوان "دورة المنشطات الطبيعية في الزراعة العضوية" للموظفين من قطاعات الوزارة الفنية والمزارعين والمرشدين في المملكة و 45 مشاركا.

وتضمنت ورشة العمل التي قدمها الدكتور سعد فاروق التعرف بأهم أنشطة المركز في مجال إنتاج بعض المدخلات والمنشطات الطبيعية والمتوافقة مع الزراعة العضوية، وزيارة وحدة تجارب الزراعة بدون تربة.

// انتهى //

13:15ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة عمل بمركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.