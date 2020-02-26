السعودية اليوم / تعليم الأحساء يطلق المعسكر الكشفي الأول " تحدي الصحراء الكشفي "



الأحساء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أطلق تعليم الأحساء ممثلاً في إدارة النشاط الكشفي، أمس المعسكر الكشفي الأول تحت شعار "تحدي الصحراء الكشفي الأول"، بحضور مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، بمشاركة ٥٠ كشافًا، و٢٠ قائدًا كشفيًا، وذلك في مقر تعليم الأحساء بالهفوف.

وأوضح العيسى أن البرنامج الكشفي يسهم في صقل مواهب الشباب وإكسابهم المهارات الكشفية التي تنمي شخصيتهم وتأخذ طابع الاعتمادية على الذات في ظروف متغيرة والتكيف معها بمهارة والعمل الجماعي وفق مبدأ التعاون.

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13:14ت م

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