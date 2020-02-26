السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف مستفيد من الفحص الطبي قبل الزواج بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان



جيزان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أستقبل قسم فحص ما قبل الزواج بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال عام 2019م عدد 5739 طلب فحص ما قبل الزواج .

وأوضحت صحة جازان أن عدد المتقدمين إذا كان الطرفين سعوديين, 4561 منهم 2729 حالة سليمة، في حين أظهرت النتائج أن 1832 حالة مصابة أو تحمل أمراض دم وراثية، كما تم إصدار 1854 شهادة توافق للحالات السليمة وإصدار 258 شهاه عدم توافق للحالات المصابة، إضافة إلى إجراء 634 فحصاً لزواج طرف سعودي من غير سعودي، وأثبتت التحاليل سلامة 426 حالات، وإصابة أو حمل 208 حالات بأمراض دم وراثية.

كما تم استقبال 544 طلب فحص ما قبل الزواج لغير السعوديين وتبين سلامة 435 حالة.

// انتهى //

13:13ت م

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