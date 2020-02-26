السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين تعليم وتراحم جدة



جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم جدة).

ووقع الاتفاقية كلا من مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي, ورئيس (تراحم جدة) أحمد الحمدان.

وأشاد سمو الأمير مشعل بن ماجد بهذه المناسبة بهذا التعاون متطلعا سموه لمواصلة ما يحقق أهداف اللجنة ويخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون في دعم وتوجيه الطلاب والطالبات أبناء النزلاء بمحافظة جدة في مختلف الجوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية, إلى جانب تسجيلهم ببرنامج تكافل وإتاحة الفرصة للراغبين منهم المشاركة بأندية الحي, وذلك من منطلق مبادئ ديننا الحنيف والواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لقطاعات المجتمع كافة.

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13:01ت م

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