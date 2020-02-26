السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يرعى حفل تخرج أكثر من 2100 متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة



نجران 02 رحب 1441هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، حفل تخريج أكثر من 2100 متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية.

وافتتح سموه لدى وصوله مقر الحفل المعرض التقني المصاحب للفعاليات، واطلع سموه على ما يحتويه من أقسام ومشاريع تمثل منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وشهد سمو الأمير تركي بن هذلول توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وشركة أسمنت نجران بهدف تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب تقني ومهني يسهم في سد احتياج سوق العمل للمساهمة في التنمية الوطنية بكل المجالات، كما شهد سموه توقيع عقود التوظيف مع شركة أسمنت نجران.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، كلمة ثمن فيها رعاية سمو نائب أمير منطقة نجران لحفل خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، منوهاً بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه للخريجين والخريجات وحرصهما على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، مؤكداً أنها خير شاهد على حرص القيادة الرشيدة على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب.

وبيّن أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على تأهيل متدربيها ومتدرباتها بالمهارات التدريبية التقنية والمهنية، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في سوق العمل من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية.

تلا ذلك استعراض مسيرة الخريجين من جميع أقسام الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، ثم كرم سمو الأمير تركي بن هذلول الخريجين والخريجات المتفوقين، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة.

// انتهى //

12:59ت م

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