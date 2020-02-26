السعودية اليوم / الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان



جيزان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، و محافظة فرسان، والأجزاء الساحلية .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:32ت م

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