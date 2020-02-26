إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة غداً

2020-02-26

متابعات الخليج 365 -الرياض

ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السابعة للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2019م تحت عنوان “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” ، بحضو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء غداً الخميس في فندق الهليتون “قاعة غرناطة” بالرياض.

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وتأتي جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي.

وتؤكد الجائزة في دورتها السابعة على حقيقة ثابتة وهي أنها ماضية قُدماً في مدّ أيديها لأولئك الذين قدّموا وما زالوا يُقدّمون خدمات جليلة للمجتمع عبر عطاءاتهم الإنسانية التي لا تعرف حدود.

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