شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في الكويت إلى 18 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-26 ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في الكويت إلى 18 حالة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة. وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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