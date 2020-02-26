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سحب رعدية ممطرة على جازان

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2020-02-26

سحب رعدية ممطرة على جازان

دعا المدني لأخذ الحيطة والحذر

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، و محافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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