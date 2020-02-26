أمين عسير: نسعى جاهدين لدعم المستثمرين

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شارك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في الجلسة الحوارية التي نُظمت وذلك ضمن ملتقى الفرص الاستثمارية بمدينة الرياض، وتحدث الحميدي خلالها عن الاستثمار في منطقة عسير‬ وتنوعه في المجال السياحي والصناعي.

وأشار الحميدي إلى أن ‫عسير‬ تعد الوجهة السياحية الأولى في المملكة في الصيف، وتتميز بالطبيعة الخلّابة؛ وفيها السياحة الشتوية والصيفية حيث تستقبل أكثر من مليون سائح سنويًا، وهي المنطقة الرابعة بعدد السكان، ويوجد فيها 4 آلاف قرية مؤكدًا أن الأمانة تسعى الآن لكسب التحدي في تحقيق التنمية الطموحة لها.

وأكد الحميدي أهمية الاهتمام بالمستثمرين في منطقة عسير، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشددًا على أن الأمانة تسعى جاهدة لعرض كافة الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين لتحقيق العوائد الاقتصادية بما يعود عليهم وعلى أهالي المنطقة بالمردود الإيجابي.

وتم خلال المشاركة استضافة كبار المستثمرين بالمنطقة ، لافتًا إلى أثر مثل هذه المشاركات في تكريس الصورة الذهنية الإيجابية عن كبار المستثمرين وصناع التنمية.

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