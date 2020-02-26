، "الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على بند التشغيل والصيانة.. والتقديم اعتبارًا من ٦ رجب الجاري

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ [email protected] اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.وزارة الدفاع وظائف