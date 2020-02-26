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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظًا على سلامة الجميع.
وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، وعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران التقلبات الجوية المؤثرة
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 12:17 PM
بعد تنبيه "الأرصاد" من عوائق ترابية وأتربة مثارة تحد الرؤية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظًا على سلامة الجميع.
وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، وعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.
، "مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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