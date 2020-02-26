، "الشورى" يطالب "الخارجية" بالنظر في تحمل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين ،

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طالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "27" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، وزارة الخارجية، بالنظر في تحمل الوزارة كل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج.
وطالَبَ الوزارةَ كذلك بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة.
كما طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى؛ لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية ألأخرى.
من ناحية أخرى، طالَبَ "الشورى" هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها.
كما تضمنت المطالبات للهيئة بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
وقد طالَبَ المجلس، في قرار أصدره اليوم، هيئة الهلال الأحمر السعودي بإجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها.مجلس الشورى وزارة الخارجية
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 12:09 PM
طالَبَ الهلال الأحمر بالتنسيق لإنشاء مركز لتدريب المجتمع على الإسعافات الأولية
طالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "27" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، وزارة الخارجية، بالنظر في تحمل الوزارة كل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج.
وطالَبَ الوزارةَ كذلك بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة.
كما طالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى؛ لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية ألأخرى.
من ناحية أخرى، طالَبَ "الشورى" هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها.
كما تضمنت المطالبات للهيئة بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
وقد طالَبَ المجلس، في قرار أصدره اليوم، هيئة الهلال الأحمر السعودي بإجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها.
، "الشورى" يطالب "الخارجية" بالنظر في تحمل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين ،
المصدر : الخليج 365
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