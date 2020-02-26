شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأوامر الملكية الأخيرة دفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 مساءً, 26 فبراير 2020 م
المناطق-الرياض
أكدت الأوامر الملكية الأخيرة وما اشتملت عليه من استحداث وزارات لقطاعات الاستثمار والرياضة والسياحة أنها ليس مجرّد خدمة لهدف تنويع موارد الاقتصاد، بل هو أيضا دفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل.
وتهدف التعديلات الأوامر الملكية الأخيرة التي أمر خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء، بإجرائها تسريع جهود تنويع موارد الاقتصاد والتقليل التدريجي من الارتهان لعوائد النفط وفق رؤية 2030م.
وتضمّنت الأوامر الملكية تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات، في إجراء تتجلّى بوضوح غاياته الاقتصادية، ولا يخلو من أبعاد ثقافية واجتماعية، حيث يرتبط الرهان على قطاعي السياحة والرياضة إضافة إلى الهدف المادي بتنشيط القطاعات الثقافية والترفيهية المرتبطة بالقطاعين.
ويشكل قطاعا الاستثمار والسياحة حجر الأساس في رؤية 2030، الخطة الاقتصادية التي طرحها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الأوامر الملكية الأخيرة دفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.