شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الخارجية» بتأهيل كوادر للعمل في المنظمات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

• إقامة فعاليات خارجية لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية

• تفعيل الوسائل المناسبة لتمويل وتملك مقرات البعثات الدبلوماسية

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية ألأخرى، كما طالب بتطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية ، وتوفير الدعم اللازم له.

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وطالب الشورى بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة التعليم، ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية لزيادة إقامة فعاليات سعودية في دول العالم المختلفة لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية، وتعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية، كما طالب بتفعيل نشاط التحليل السياسي واستشراف الأحداث الإقليمية والدولية واقتراح السياسات المناسبة، والتنسيق مع وزارة المالية لبحث وتفعيل الوسائل المناسبة لتمويل وتملك مقرات البعثات الدبلوماسية.

وأيضاً طالب الشورى، وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة، والنظر في تحمل الوزارة كافة التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج.

وطالب الشورى، وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في توسيع قاعدة بياناتها لتشل معلومات وافية عن المؤتمرات الإقليمية والدولية وقراراتها ، والعمل على تعزيز فرص مشاركة الخبرات الوطنية المؤهلة فيها.