شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: الأمر الملكي يعزز الاسثتمار الأمثل في رأس المال البشري والان نبدء بالتفاصيل
وبين في تصريح له أن هذا الأمر الملكي الكريم يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميهما الشاملين، حيث يأتي هذا الأمر الملكي ليسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص، مما يثمر عن تعزيز الاسثتمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيمًا، ويعود بالنفع - بإذن الله - على القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الوزارتين خاصة في السابق لديهما العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم كافة خطط التنمية الاجتماعية والمضي قُدمًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها في رؤية المملكة 2030م.
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