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حالات تسقط فيها الصلاة عن المسلم
إذا كان بالغاً وعقله معه لا تسقط عنه
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكد الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، فإذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ”.
وتابع الشيخ الخثلان خلال حواره إلى برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد أن الإنسان إذا كان بالغاً وعقله معه لا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه أن يصليها ولو حتى بقلبه.
وتابع: نفترض مثلاً أن رجلاً مريضاً في المستشفى ويعجز عن استقبال القبلة أو الطهارة أو يعجز عن القيام والركوع والسجود، ولكن عقله معه ويدرك، فنقول هنا: صلِّ على حسب حالك، ولو أن تصلي بقلبك، وتنوي القيام بقلبك، وتقرأ بقلبك وتنوي الركوع بقلبك.. وهكذا.
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