إنهاء مقابلة 800 متقدم ومتقدمة لوظيفة مراقب مساجد بجازان

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أمس، مقابلة 800 متقدم ومتقدمة على وظائف مراقب مساجد، الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية.

وأعرب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، عن شكره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وتوجيهاته المستمرة لسير الاختبارات سواء التحريرية أو المقابلات الشرعية، سائلا الله تعالى التوفيق لجميع المتقدمين على تلك الوظائف.

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