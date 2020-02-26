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سان فرانسيسكو تعلن الطوارئ بسبب كورونا
على الرغم من عدم تسجيل إصابات
متابعات الخليج 365 - متابعة
في حالة استباقية ووقائية، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأميركية، حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا الجديد، على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.
وجاء إعلان مدينة سان فرانسيسكو، على ما يبدو، استجابة لدعوة مسؤولي الصحة للمواطنين الأميركيين للاستعداد لانتشار العدوى.
وقالت رابع أكبر مدينة في كاليفورنيا إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل، الذي تسبب بوفاة أكثر من 2760 شخصاً في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس بلدية المدينة، لندن بريد، في بيان “على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو، فإن الوضع العالمي يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد”، بحسب ما ذكرت “رويترز”.
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