محمد بن مسعود - الدمام - أجرتها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين لمرضى السمنة تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي؛ تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد. وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، تباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين. يُذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.الفرق الطبية مستشفى القريات العام 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:57 AM أجرتها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين لمرضى السمنة Advertisements خلال أسبوع .. 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام خلال أسبوع .. 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي؛ تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد. وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، تباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين. يُذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية. الكلمات المفتاحية ، خلال أسبوع .. 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام ،

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