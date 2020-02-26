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رصدت عدسة "الخليج 365"، استمرار تعثر مبنى نادي التهامي بمدينة جيزان منذ سنوات، ولم يتم حتى الآن إنجاز المشروع الذي يُعتبر حلمًا للرياضيين والشباب بشكل عام في منطقة جازان.
ووفقًا لتفاصيل المشروع؛ فإن قيمة عقد المقاول تبلغ 74 مليونًا، وقد بدأ العمل في المشروع عام 1432 مع مرور تسع سنوات على بدء العمل؛ إلا أنه لم يكتمل، حتى بعد ما كرر الرياضيون شكاواهم من تعثر مشروع النادي الذي يعتبر أحد الأندية البارزة في الجانب الرياضي بمنطقة جازان خلال فترات من الزمن.
وفي أوقات سابقة، أكد رياضيون أن المنطقة بحاجة لمنشآت رياضية وتطوير القائمة؛ بما يسهم في دعم الحركة الرياضية، على اعتبار أن الملاعب الجازانية ولّادة وقدمت الكثير من أبنائها لمختلف الأندية السعودية.
جازان تعثر مبنى نادي التهامي
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:34 AM
رياضيون يطالبون بدعم المنشآت لتنمية الحركة الرياضية بالمنطقة74 مليونًا و9 سنوات من التعثر.. مبنى نادي التهامي بجازان في طي النسيان
رصدت عدسة "الخليج 365"، استمرار تعثر مبنى نادي التهامي بمدينة جيزان منذ سنوات، ولم يتم حتى الآن إنجاز المشروع الذي يُعتبر حلمًا للرياضيين والشباب بشكل عام في منطقة جازان.
ووفقًا لتفاصيل المشروع؛ فإن قيمة عقد المقاول تبلغ 74 مليونًا، وقد بدأ العمل في المشروع عام 1432 مع مرور تسع سنوات على بدء العمل؛ إلا أنه لم يكتمل، حتى بعد ما كرر الرياضيون شكاواهم من تعثر مشروع النادي الذي يعتبر أحد الأندية البارزة في الجانب الرياضي بمنطقة جازان خلال فترات من الزمن.
وفي أوقات سابقة، أكد رياضيون أن المنطقة بحاجة لمنشآت رياضية وتطوير القائمة؛ بما يسهم في دعم الحركة الرياضية، على اعتبار أن الملاعب الجازانية ولّادة وقدمت الكثير من أبنائها لمختلف الأندية السعودية.
، 74 مليونًا و9 سنوات من التعثر.. مبنى نادي التهامي بجازان في طي النسيان ،
المصدر : الخليج 365
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