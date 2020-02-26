، "الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة رياح مثيرة للأتربة