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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة رياح مثيرة للأتربة
"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-26
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:27 AM
تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.
، "الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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