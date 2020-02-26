مواصفات وسعر هاتف Mate XS من هواوي

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بعد عام واحد من إعلان هواوي عن طرحها لهاتفها الأول القابل للطي MateX، تُقدم الشركة الصينية الآن Mate XS ميت إكس إس، وعلى الرغم من أن الجهاز يشبه سابقه من الناحية الشكلية إلا أنه يمتاز بشاشة أكثر متانة ومفصلة أُعيد تصميمها، كما يتميز بمعالج أسرع، وهو Kirin 990.

ولسوء الحظ، نظرًا لاستمرار المشاكل بين الصين والولايات المتحدة فلن يتم إطلاق هاتف Mate XS باستخدام أي من تطبيقات أو خدمات جوجل، ما يعني أنه سيأتي دون متجر جوجل بلاي، بحسب موقع The Verge الإلكتروني.

السعر:

سيتم إطلاق هاتف Mate XS في الأسواق العالمية خارج الصين الشهر المقبل مقابل 2499 يورو.

وتستخدم هواوي بنية رباعية الطبقات للشاشة على Mate XS والتي تقول إنها ستجعله أكثر قوة،وجميعهم من البلاستيك، حيث لا يوجد زجاج هنا مثل ما جاء في Samsung Z Flip.

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وتأتي الشاشة بمقاس 8 بوصات، وعند طيها تكون بقياس 6.6 بوصة، ومزودًا مع بذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

كما أعلنت الشركة الصينية أنها عملت على تحسين تصميم المفصلة..، قائلة إنها ستمنح مزيد من السلاسة والمتانة مقارنةً بـ Mate X الأصلي، ويدعم الهاتف الجديد تقنية الجيل الخامس 5G.

ويحتوي الجهاز على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل للثانية، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 16 ميجابكسل مع حساس التصوير الثلاثي الأبعاد.



