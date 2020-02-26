الكشف عن مواصفات Xbox Series X

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قال فيل إسبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Xbox إن أجهزة Xbox Series X (إكس بوكس سيريس إكس) القادمة من مايكروسوفت لن تتمتع فقط بمزيد من قوة الرسومات ومحرك صلب لتحميل أسرع، بل ستدعم أيضًا أربعة أجيال من ألعاب Xbox.

وبحسب موقع CNET، سيستخدم جهاز Xbox Series X وحدة معالجة مركزية CPU مرتكزة على RDNA 2 و Zen 2 من شركة AMD، مما يجعله أسرع أربع مرات من Xbox One ومنحه القدرة على تحقيق 12 تيرافلوب، وهو ضعف ما يمكن أن يفعله Xbox One X.

كما سيحتوي Xbox Series X أيضًا على DirectX Raytracing، مما يحسن بشكل كبير من تأثيرات الإضاءة في الألعاب ويدعم ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وسيتم تطوير تقنية التظليل المعروفة باسم VRS، وهي ستؤدي إلى معدلات ثابتة للإطارات، ودقة أعلى، مع تأثير معدوم على الجودة النهائية للصورة.

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وسوف يساعد SSD في تحميل الألعاب بشكل أسرع ويسمح للاعبين باستئناف ألعابهم بسرعة عندما تكون وحدة التحكم في حالة تعليق.

وستتوافق أجهزة Xbox Series X مع الإصدارات السابقة لأجهزة Xbox و Xbox 360 و Xbox One الأصلية، مع التحسينات مثل أوقات التحميل الأسرع ومعدلات الإطارات الأفضل.

وستستخدم مايكروسوفت ما يُسمى بـ التسليم الذكي على نظامها الجديد الذي سيتيح للاعبين شراء نسخة واحدة من Xbox Game Studios والذي يمكن استخدامه على أجهزة Xbox One أو Xbox Series X،حسب الجهاز المتاح للمالك.

وستتلقى Xbox Games Pass، وهي خدمة بث ألعاب الاشتراك حسب الطلب من مايكروسوف، بعض الترقيات على النظام الجديد.

ورغم الإعلان عن هذه المواصفات الكبيرة لأجهزة Xbox Series X، إلا أنه لا تزال هناك معلومات غير معروفة، وأهمها السعر.

ويُذكر أن بلايستيشن 5 من سوني يشترك في الكثير من الميزات نفسها التي تستخدمها مايكروسوفت، وتشير التوقعات إلى أن سعره سيكون في حدود 450 دولاراً، من جهة أخرى، عندما تم طرح جهاز Xbox One في عام 2013، كان سعره 499 دولارًا ، وهو ما يزيد 100 دولار عن بلايستيشن 4 من سوني.

