وزير السياحة: استراتيجية جديدة ترفع الوظائف إلى مليون و600 ألف

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن صدور قرار القيادة بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة جاء متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكدًا أن القيادة وفّرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في بلادنا إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير السياحة أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
وقال «سنلمس قريبًا مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبرًا أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة، مضيفًا أن بلادنا تزخر بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه».
وفي سياق آخر رفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - على هذه الثقة الغالية بتعيينه وزيرًا للسياحة، سائلًا المولى أن يكون عونًا له في هذه المهمة الجليلة.
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