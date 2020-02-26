«تعليم جازان» يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع بالأولمبياد الوطني للروبوت

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في جائزة الاستراتيجية والإبداع في مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت في مجال «الفرست ليجو»، التي اختتمت فعالياتها أمس الثلاثاء، في محافظة الليث .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، التهنئة للطلاب الفائزين بالجائزة وهم الطلاب (صالح محة عبدلي وأيمن علي العبدلي وفيصل أحمد سحاري)، كما قدّم التهنئة لأسر الطلاب ولمدرسة الأمير سلطان، ولمكتب تعليم العارضة ولإدارة النشاط الطلابي، مشيدًا بالجهود المبذولة في تدريب وإعداد الطلاب لهذه المسابقة.

وخاض الطلاب الفائزون من «تعليم جازان» المنافسة ضمن 22 إدارة تعليمية في إنجاز جديد لتعليم جازان بإشراف من المدرب علي العبدلي، وقائد المدرسة حسين إدريس، ومتابعة مستمرة من مدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ودعم لا محدود من مشرف النشاط الطلابي بتعليم العارضة المشرف التربوي يحيى صميلي، ورئيس الوحدة محمد مسملي، وتوجيهات مدير إدارة النشاط الطلابي بمنطقة جازان محمد بن إبراهيم النعمي، وتلقى الطلاب تدريبات مكثفة ومستمرة منذ وقت مبكر؛ استعدادًا لخوض هذه التصفيات النهائية، والتي تمكنوا من حصد جائزتها بروح عالية ومتابعة مستمرة خلال رحلة الإنجاز التي حظيت باهتمامٍ كبيرٍ من مدير عام التعليم بمنطقة جازان .

من جانبه، قدّم مدير مكتب التعليم بالعارضة شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة جازان ومساعده للشؤون التعليمية، وكل من وقف خلف هذا الإنجاز ومثمنًا دور ورعاية أولياء أمور الطلاب وأسرهم ومدرسة التميز والإبداع التي ينتمون إليها وطاقمها المهني الرائع، ووفق توجيهات وتطلعات القيادات التعليمية بمنطقة جازان واهتمامها بمكاتب الحد الجنوبي ونواتجها التعليمية، والذي يعدّ هذا الإنجاز أحد نتائج المتابعة الجادة للتعليم ومخرجاته ونواتجه.

كما شكر لمدرسة قائم احمديني وطلابها جهدهم واجتهادهم وحضورهم الرائع في المنافسة، راجيًا لهم التوفيق والنجاح والتميز في المنافسات القادمة، كما وجّه شكره لوحدة النشاط الطلابي التي سخرت طاقاتها وخبراتها لتحسين الناتج التعليمي من خلال الحضور القوي في المنافسات المحلية والمركزية، مشيدًا بالمتابعة المباشرة من المساعد للشؤون التعليمية عبدالله سفياني وكافة المشرفين، سائلًا الله لهم وبقية المدارس التوفيق والاستمرار في الإنجاز تلو الإنجاز، مهديًا هذا لإنجاز لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ولأبناء المحافظة كافة .