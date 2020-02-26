أهم أحداث العالم هذا الصباح.. إيطاليا تصيب 4 دول بـ«كورونا».. وظهور أول حالة بالجيش الأمريكي

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، تسبّب إيطاليا في نقل فيروس كورونا إلى أربع دول حول العالم، في الجزائر وسويسرا وألمانيا والبرازيل، إضافة لظهور أول حالة بصفوف الجيش الأمريكي.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

2760 حالة وفاة و80 ألف إصابة حصيلة ضحايا كورونا بالعالم

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 2760 حالة، بحسب بيانات جمعتها لجنة الصحة الوطنية في الصين ووكالة بلومبرج للأنباء، كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في العالم إلى أكثر 80500 حالة.

ألمانيا تسجل أول إصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء أمس الثلاثاء، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد. وأوضحت أنَّ الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين، من المرجح أنه أُصِيب بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا.

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2715 حالة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064 حالة.

الجزائر تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بوزيد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر، لشخص إيطالي وصل إلى الجزائر يوم 17 فبراير الحالي.

اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، أمس الثلاثاء، أنَّ الاختبارات الطبية أثبتت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد، لرجل سبعيني أصيب بالعدوى خلال حضوره إحدى الفعاليات في مدينة ميلان الإيطالية في 15 فبراير الجاري.

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البرازيل تسجل أول إصابة بكورونا في أمريكا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضًا في أمريكا الجنوبية. وأوضحت أنَّ الحالة المصابة لرجل، 61 عامًا، عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، مؤكدًا جاهزية وحداته للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر، معتبرًا هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية، وخرقًا للهدنة المعلنة بالمنطقة.

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بـ«كورونا»

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، بأن جنديًا أمريكيًا في كوريا الجنوبية، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكانت بلومبرج ذكرت ليل الثلاثاء/ الأربعاء أنَّ البيت الأبيض عقد اجتماعًا لبحث موضوع فيروس كورونا.

كوريا الجنوبية تسجل الوفاة الـ 12 بفيروس كورونا

سجَّلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأربعاء. وكانت السلطات الصحية في البلاد أعلنت اليوم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

الكويت تعلن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید- 19) إلى 11 حالة بعد تسجیل إصابتین جدیدتین في البلاد. وقالت الصحة في بیان: إنَّ الحالتین الجدیدتین لمواطنین اثنین مرتبطین بالسفر إلى إیران.