السعودية اليوم / مذكرة تعاون علمي بين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية



الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية مذكرة تعاون في المجال العلمي .

وتتضمن المذكرة الموقعة أمس بمقر الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض ومثلها الأمين العام للجنة اللواء خليفة بن علي الخليفة وعن المركز مديره العام الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ ،التعاون العلمي في مجال الدراسات والبحوث؛ واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال تعزيز الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاهتمام المشترك للجهتين وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المجتمع من المخدرات .

//انتهى//

10:51ت م

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