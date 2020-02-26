السعودية اليوم / 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام



القريات 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

تمكنت بفضل الله الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي تكللت جميعها بالنجاح والله الحمد.

وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، يباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين.

يُذكر أن صحة القريات تشهد تطورًا مستمرًا في جميع التخصصات، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.

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10:41ت م

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