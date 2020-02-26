السعودية اليوم/ تعليم الأحساء ينظم اختبار تحصيلي تجريبي الأحد المقبل



الأحساء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

تنظم الإدارة العامة لتعليم محافظة الأحساء يومي الأحد والاثنين المقبلين، اختبار تحصيلي تجريبي "تطبيق "، لطلبة الصف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، والهجر، وتحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار.

يأتي ذلك في إطار برامج وإجراءات الإدارة العامة للتعليم الهادفة إلى تحسين نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبار التحصيلي المركزي المقرر تطبيقه في العام الحالي، حيث يشمل التطبيق مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي، ومواد القراءة والعلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي، والقراءة والعلوم والرياضيات للصف الثالث المتوسط.

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10:31ت م

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