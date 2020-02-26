السعودية اليوم / المهندس الراجحي: الأمر الملكي الكريم يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميهما الشاملين



الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بعد صدور مجموعة من الأوامر الملكية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور هذه الأوامر الكريمة والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمواطنين.

وبين معاليه في تصريح له أن هذا الأمر الملكي الكريم يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميهما الشاملين، حيث يأتي هذا الأمر الملكي ليسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص، مما يثمر عن تعزيز الاسثتمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيمًا، ويعود بالنفع - بإذن الله - على القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارتين خاصة في السابق لديهما العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم كافة خطط التنمية الاجتماعية والمضي قُدمًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها في رؤية المملكة 2030م.

واختتم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه, داعيًا الله بأن يوفق قادة المملكة في مساعيهم، وأن يكلل جهودهم بالنجاح، وأن يسدد رأيهم لما فيه خير وصلاح، راجيًا من الله أن يمده بالعون لخدمة الدين ثم الملك ثم الوطن.

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10:28ت م

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