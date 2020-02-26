السعودية اليوم / مصرع 5 أشخاص في فيضانات إندونيسيا



جاكرتا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر الفيضانات التي ضربت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة بها، مع انحسار المياه في الكثير من المناطق التي غمرتها.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية بأن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات في جاكرتا أمس، بعد هطول أمطار غزيرة، مبينةً أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الغرق أو التعرض للصعق الكهربائي في جاكرتا وبلدات عدة.

وكانت مياه الفيضانات غمرت أكثر من 15 ألف منزل في منطقة كاراوانج بإقليم جاوة الغربية.

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10:11ت م

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