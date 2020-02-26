السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى أربعين حالة



بانكوك 2 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند إلى أربعين حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التايلاندية اليوم إلى أن الحالات الثلاث لمواطنين تايلانديين من عائلة واحدة هم رجل يبلغ من العمر 65 عاما وزوجته عادا مؤخرًا من محافظة هوكايدو اليابانية، إضافة إلى حفيدهما الذي لم يسافر إلى اليابان.

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10:10ت م

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