السعودية اليوم / تعليم محافظ المخواة يوقع مذكرة تفاهم مع جمعيتي إنعام ورافق



الباحة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس, مذكرتي تفاهم مع جمعيتي إنعام لحفظ النعمة ورافق لرعاية الأيتام بالمحافظة, بحضور محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, ومدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق, ورئيس مجلس إدارة جمعية رافق سعد بن محمد العُمري, ورئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة إبراهيم بن محمد العُمري, وذلك بمقر المحافظة.

وأكد الهزاني أهمية هذه الشراكات في تحقيق الاستدامة ودعم العمل المشترك للقطاعات, مؤكداً بأن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يحرص على تبني الشراكات, ويؤكد دوماً على تفعيل آفاقها بما يكفل النهوض بالمجتمع.

وتضمنت مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من المجالات التوعية والتثقيف والتدريب، والاستفادة من قدرات منسوبي التعليم والجمعيات في مختلف المجالات, بالإضافة إلى الدعم المادي وإتاحة فرص التدريب وصقل مواهب الطلاب والطالبات من خلال البرامج التي تطرحها الجمعيات.

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10:09ت م

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