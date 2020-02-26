السعودية اليوم / محافظ الطائف يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة



الطائف 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

التقى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسن الحازمي بعد صدور قرار تكليفه رئيساً لهيئة المحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة ومناقشة مجالات الرقي بمستوى العمل لتحقيق الأهداف والتطلعات.

وأشاد معاليه بأهمية دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة ودورها الرائد في خدمة المجتمع.

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10:02ت م

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