السعودية اليوم / الدكتور العامري يزور معهد العلوم الإسلامية والعربية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا



جاكرتا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

زار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أمس، معهد العلوم الإسلامية والعربية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وكان في استقبالهم عميد معهد العلوم الإسلامية والعربية الدكتور غازي السدحان ومنسوبو المعهد.

وتفقد معاليه خلال الزيارة الوحدات و الفصول التعليمة في المعهد، وأطلع على المقر الإضافي الجديد, وعلى محتويات مكتبة المعهد، كما دشن معاليه ستة مبادرات تطويرية للمعهد .

وأكد معالي مدير الجامعة أن معهد العلوم الإسلامية والعربية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا جاء خدمةً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - للإخوة المسلمين في جمهورية إندونيسيا ويترجم توجهات قيادتنا الرشيدة بإتاحة فرص التعليم والتأهيل والتثقيف في كل بقاع الأرض وخاصة في هذه البقعة المباركة التي تمثل أكبر تكتل للمسلمين في العالم جمهورية إندونيسيا الشقيقة، مشيراً إلى أن ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا تحملنا مسؤولية عظيمة ويجب على الجميع أن يستشعرها .

وأكد أن رسالة المعهد تهدف إلى تمكين الشباب الإندونيسي من تعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية انطلاقاً من مبدأ الوسطية والاعتدال، والرحمة والتسامح التي جاء بها الإسلام ليبلغها للعالم اجمع وتخريج كوارد مؤهلة على المنهج القويم قادرة على تطوير بلادها على احترام الآخر والتعايش معه .

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09:55ت م

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