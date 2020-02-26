السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ, تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

// انتهى //

09:46ت م

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