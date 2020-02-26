السعودية اليوم / محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان " أسباب السعادة "، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع المحيسني .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

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09:42ت م

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