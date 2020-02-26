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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزيتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات مع تفشي فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إماراتي يعمل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قوله إن بلاده لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".
وأكّد أنه تمّ اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان رصد حالات الإصابة بـ "كورونا" مبكراً، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد أي خطط لإلغاء مؤتمرات، أو أحداث عامة، أو إغلاق مؤقت للمدارس، أو الشركات، أو المؤسسات، بسبب انتشار الفيروس.
وشُخصت إصابة 13 شخصاً بالمرض في الإمارات؛ تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
13 مصاباً بالقاتل .. الإمارات: جاهزون لأسوأ الاحتمالات مع تفشي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزيتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات مع تفشي فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إماراتي يعمل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قوله إن بلاده لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".
وأكّد أنه تمّ اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان رصد حالات الإصابة بـ "كورونا" مبكراً، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد أي خطط لإلغاء مؤتمرات، أو أحداث عامة، أو إغلاق مؤقت للمدارس، أو الشركات، أو المؤسسات، بسبب انتشار الفيروس.
وشُخصت إصابة 13 شخصاً بالمرض في الإمارات؛ تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:41 AM
مسؤول: لا خطط لإلغاء مؤتمرات أو إغلاق مؤقت للمدارس والشركات والمؤسسات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزيتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات مع تفشي فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إماراتي يعمل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قوله إن بلاده لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".
وأكّد أنه تمّ اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان رصد حالات الإصابة بـ "كورونا" مبكراً، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد أي خطط لإلغاء مؤتمرات، أو أحداث عامة، أو إغلاق مؤقت للمدارس، أو الشركات، أو المؤسسات، بسبب انتشار الفيروس.
وشُخصت إصابة 13 شخصاً بالمرض في الإمارات؛ تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.
، 13 مصاباً بالقاتل .. الإمارات: جاهزون لأسوأ الاحتمالات مع تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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