، "مدني شقراء" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب الجامعة في الدفاع وإجراءات السلامة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، برنامجًا تدريبيًّا على أعمال الدفاع المدني وإجراءات السلامة لعدد من طلاب الجامعة المشاركين في جوالة الجامعة في مقر الإدارة.
واشتمل التدريب على جانب نظري وجانب التطبيقات العملية، تم خلاله تدريب الطلاب عمليًّا على عمليات الدفاع المدني وإجراءات السلامة.
وفي نهاية البرنامج، قدّم عميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور محمد المرشدي درعًا تذكاريًّا لمدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وجامعة شقراء.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:41 AM
اشتمل على جانبين نظري وتطبيقي في إطار التعاون بين الجانبين"مدني شقراء" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب الجامعة في الدفاع وإجراءات السلامة
نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، برنامجًا تدريبيًّا على أعمال الدفاع المدني وإجراءات السلامة لعدد من طلاب الجامعة المشاركين في جوالة الجامعة في مقر الإدارة.
واشتمل التدريب على جانب نظري وجانب التطبيقات العملية، تم خلاله تدريب الطلاب عمليًّا على عمليات الدفاع المدني وإجراءات السلامة.
وفي نهاية البرنامج، قدّم عميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور محمد المرشدي درعًا تذكاريًّا لمدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وجامعة شقراء.
، "مدني شقراء" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب الجامعة في الدفاع وإجراءات السلامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني شقراء" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب الجامعة في الدفاع وإجراءات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.