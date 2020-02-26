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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020م:

 

 الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24          854. 34 ريالًا                        52.81 $

 

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الذهب عيار 22              31.950 ريالًا                   48.41$

 

الذهب عيار 21            30.498 ريالات                   46.21 $

 

 الذهب عيار 18            26.142 ريالاً                     39.61$

 

أوقية الذهب            1.083.720  ريالاً                                1642$

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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