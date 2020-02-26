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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020م:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 854. 34 ريالًا 52.81 $
الذهب عيار 22 31.950 ريالًا 48.41$
الذهب عيار 21 30.498 ريالات 46.21 $
الذهب عيار 18 26.142 ريالاً 39.61$
أوقية الذهب 1.083.720 ريالاً 1642$
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