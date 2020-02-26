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أميركا: نعمل مع المملكة للقضاء على نفوذ القاعدة وداعش باليمن
أكدت أن إيران تواصل إرسال أسلحة متقدمة إلى الحوثيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، أن إيران تواصل إرسال أسلحة متقدمة بما فيها أجزاء صواريخ وطائرات مسيرة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
وأشارت في بيان إلى أن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من إرسال إيران الأسلحة إلى الحوثيين هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب سكاي نيوز.
وأضافت الخارجية الأميركية “نعمل مع شركائنا السعودية والإمارات والحكومة الشرعية اليمنية للقضاء على نفوذ القاعدة وداعش في اليمن”.
ويأتي بيان الخارجية الأميركية بعد أن تحدث المندوب الأميركي في مجلس الأمن، رودني هانتر، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي قائلا إن إيران مستمرة في مد ميليشيات الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية.
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