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شكرا لقرائتكم فيديو.. تركي آل الشيخ : راح نسوي أشياء تبهر الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تركي آل الشيخ : راح نسوي أشياء تبهر الجميع
في أول ظهور له بعد عودته من رحلته العلاجية
متابعات الخليج 365 -الرياض
ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في مقطع فيديو مع مجموعة من محبيه، الذين جاءوا لتهنئته في الرياض بالعودة من رحلة علاجه الناجحة في الولايات المتحدة.
وقال آل الشيخ بحسب الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع تويتر أثناء استقبال الضيوف: “راجعين أقوى وأقوى وفيه أشياء بنفاجئكم فيها، ونسوي أشياء تعجب أهل الرياض وفيه كام منطقة أخرى بالمملكة”.
وأشاد الحضور بجهود آل الشيخ مؤكدين أنهم يأملون في عودته بأن تتحسن الأمور أكثر، فرد قائلًا: “راح نسوي شيء يبهر الجميع”.
وعاد رئيس هيئة الترفيه إلى المملكة فجر أمس، قادمًا من نيويورك بعد خضوعه لعملية جراحية.
وكان تركي آل الشيخ، كشف قبل أيام عن قرب عودته إلى المملكة، بعدما تماثل للشفاء عقب رحلة علاجية في الخارج.
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