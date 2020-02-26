هل صك الإعالة مطلوب في حساب المواطن ؟

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هل صك الإعالة مطلوب في حساب متابعات الخليج 365 ؟
أوضح البرنامج المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة
متابعات الخليج 365 -الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن صك الإعالة وهل هو مطلوب ضمن المستندات التي تقدمها الأرملة للتسجيل في البرنامج أم لا؟
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان الأرملة الأم التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).
وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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