2020-02-26

بسبب كورونا.. الكويت تمنع سفن هذه البلاد من التوقف في موانئها

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أعلنت دولة الكويت اليوم منع السفن القادمة أو المتجهة إلى الصين وكوريا وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في الموانئ الكويتية، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته “العربية” في بيان عاجل قبل قليل، فإن السفن التابعة لقطاع النفط مستبعدة من هذا الحظر، وجاء هذا القرار بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الكويتية عن رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، في البلاد، مرتبطتين بالسفر إلى إيران.

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وأصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانًا أوضحت خلاله أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 11 مصاباً حتى الآن.

يذكر أن هيئة الطيران المدني في الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وكانت أولى الإصابات التي سجلتها الكويت بالفيروس المستجد من بين 700 شخص تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية.

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