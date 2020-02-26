، لمنع تفشي كورونا.. الكويت تحظر سفن عدة دول من دخول موانئها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، منع السفن القادمة أو المتجهة من عدد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، من التوقف في موانئها.

وشَمِل حظر التوقف، السفنَ القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق، واستبعدت السفن التابعة لقطاع النفط؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ووفق "سكاي نيوز" كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا؛ بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سِمَة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا متواجدين في هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين؛ في حين سيخضع أي كويتي للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 11 حالة إثر تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن "الحالتين الجديدتين لمواطنيْن اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات المُعَدة والمجهّزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.الكويت فيروس كورونا الجديد